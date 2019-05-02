، قريحةُ موقوفٍ في سجن المباحث تَفيض حبًّا للوطن: "المملكة ماهي لمن يرفع السوم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ألقى قصيدة في حفل تخرجه أمام المسؤولين بالقصيم نالت إعجاب المدعوّين

فاضت قَريحةُ موقوفٍ في سجون المباحث العامة بالقصيم، وأمتع حضور الحفل الذي أقامته إدارة السجن بمدينة بريدة ابتهاجًا بتخرج 10 من النزلاء الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات، وتغنَّى بحبّ الوطن بقصيدة نالت إعجاب المدعوين.

وتقدم الحضورَ: مديرُ مباحث منطقة القصيم، ومدير عام تعليم منطقة القصيم، وعميد كلية الشريعة بجامعة القصيم، وعميد كلية المجتمع ببريدة، ومشاركة ذويهم، كذلك عدد من أعيان المنطقة. كما شرف الحفل عدد من ممثلي النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من الإعلاميين.

‎وجاءت قصيدة النزيل الخريج بسام بن عيسى الشريم، الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة، كالتالي:

يا مرحبا باللي حضر حفلنا اليوم

حفل التخرج واستلام الشهادة

ترا الشهادة كوم وحضوركم كوم

واللي جمعنا جعل عمرة سعادة

حنا السماء وأنتم لنا فَيّ ونجوم

وأنتم لنا أكبر مثل بالريادة

عسى السعادة والفرح دايم الدوم

والله يديم الأمن بأرض الشهادة

والله يبيض وجه من هم لنا سهوم

من رتبة الجندي لراس القيادة

حنا تخرجنا وأخذنا لنا وسوم

وحنا ذخر للمجتمع في جهادة

طموحنا ياصل إلى الوعد و"نيوم"

في رؤية اللي له مقام وسيادة

المملكة ماهي لمن يرفع السوم

من دونها والله نحذف الوسادة

حنا تعلمنا وبراء لنا عزوم

وما للكسل بأرض الوطن والبلادة

والخاتمة أشكر هنا رجال وقروم

اللي جمعونا لجل نيل الشهادة

وصلاة ربي عد ما ينبت حزوم

واعداد ماهب الشمال وبرادة.