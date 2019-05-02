محمد بن مسعود - الدمام - نَال الباحث المهندس "محمد بن حمد المناع" -عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود- درجة الدكتواره في تخصص هندسة النقل والمرور في جامعة فرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية. فيما جاءت رسالة الدكتوراه تحت عنوان "تحسين نظام النقل وذلك بالتنبؤ الديناميكي والحفاظ على توازن النظام باستخدام أساليب التعلم الآلي والإحصائي" "المناع" يحصد الدكتوراه في هندسة النقل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02 نَال الباحث المهندس "محمد بن حمد المناع" -عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود- درجة الدكتواره في تخصص هندسة النقل والمرور في جامعة فرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية. فيما جاءت رسالة الدكتوراه تحت عنوان "تحسين نظام النقل وذلك بالتنبؤ الديناميكي والحفاظ على توازن النظام باستخدام أساليب التعلم الآلي والإحصائي" Advertisements 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 09:45 PM نَال الباحث المهندس "محمد بن حمد المناع" -عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود- درجة الدكتواره في تخصص هندسة النقل والمرور في جامعة فرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية. فيما جاءت رسالة الدكتوراه تحت عنوان "تحسين نظام النقل وذلك بالتنبؤ الديناميكي والحفاظ على توازن النظام باستخدام أساليب التعلم الآلي والإحصائي" ، "المناع" يحصد الدكتوراه في هندسة النقل ،

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