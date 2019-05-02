، نهائي كأس الملك.. الاتحاد ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الاتحاد في التقدم على نظيره التعاون بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس الملك والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
تشكيلة الفريقين:
الاتحاد:
فواز القرني، أحمد عسيري، مروان داكوستا، عبدالله العمار، سعود عبدالحميد، سيكو سانوغو، كريم الأحمدي، فيلانويفا، فهد المولد، غاري رودريغيز، أليكساندر بريجوفيتش.
التعاون:
كاسيو، إبراهيم الزبيدي، متعب المفرج، طلال عبسي، مدالله العليان، ساندرو مانويل، ريان الموسى، سيدريك اميسي، هيلدونراموس، نيلدو بيترولينا، توامبا.
المباراة:
مرت الخمس دقائق الأولى هادئة من الطرفين، وجاء أول تهديد من جانب التعاون عند الدقيقة السادسة بعد تسديدة من هيلدون راموسارتدت سددها ريان الموسى مرت خارج الملعب.
استمرت هجمات التعاون وفي الدقيقة الثالثة عشرة أبعد مروان داكوستا كرة خطرة من أمام توامبا، ثم أهدر اميسي ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة عشرة.
وعند الدقيقة الثانية والعشرين مرر اميسي كرة إلى توامبا سددها ضعيفة مرت بجوار المرمى.
أول ظهور للاتحاد جاء في الدقيقة الثالثة والعشرين بعد تمريرة كريم الأحمدي إلى فهد المولد لعبها عرضية أبعدها الدفاع.
الدقيقة الخامسة والعشرون شهدت أول تهديد حقيقي في المباراة بعد كرة متبادلة بين توامبا وريان الموسى وصلت للأخير على قوس خط الـ18 سددها قوية أرضية تصدى لها فواز القرني ببراعة على مرتين.
وعلى عكس مجريات اللعب نجح فريق الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الواحدة والثلاثين بعد تمريرة ذهبية من فيلانويفا، وصلت إلى بريجوفيتش لعبها على يمين كاسيو هدفاً اتحادياً.
كاد التعاون أن يعود سريعاً وذلك بعد كرة وصلت إلى توامبا من الجهة اليسرى واجه فواز القرني سددها تصدى لها القرني ببراعة.
وفي الدقيقة الأربعين أرسل فهد المولد كرة عرضية متقنة نجح كاسيو في القفز وإبعادها قبل أن تصل إلى بريجوفيتش.
تحصل التعاون على خطأ عند الدقيقة الثانية والأربعين نفذها هيلدون راموس قوية مرت بجوار المرمى.
أخطأ مروان داكوستا في الدقيقة الرابعة والأربعين في إعادة الكرة لفواز القرني الذي خرج من مرماه لإبعادها، وصلت بالخطأ إلى اميسي، سددها على الطائر عاد فواز القرني سريعاً وانقض عليها وأمسك بها.
ومن هجمة مرتدة في الدقيقة الخامسة والأربعين وصلت الكرة إلى رودريغيز مررها عرضية وصلت إلى بريجوفيتش غير المراقب داخل خط الستة لعبها عالياً.
نهائي كأس الملك.. الاتحاد ينهي الشوط الأول متقدماً بهدفعبدالعزيز الشريف الخليج 365 2019-05-02
نجح فريق الاتحاد في التقدم على نظيره التعاون بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس الملك والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
تشكيلة الفريقين:
الاتحاد:
فواز القرني، أحمد عسيري، مروان داكوستا، عبدالله العمار، سعود عبدالحميد، سيكو سانوغو، كريم الأحمدي، فيلانويفا، فهد المولد، غاري رودريغيز، أليكساندر بريجوفيتش.
التعاون:
كاسيو، إبراهيم الزبيدي، متعب المفرج، طلال عبسي، مدالله العليان، ساندرو مانويل، ريان الموسى، سيدريك اميسي، هيلدونراموس، نيلدو بيترولينا، توامبا.
المباراة:
مرت الخمس دقائق الأولى هادئة من الطرفين، وجاء أول تهديد من جانب التعاون عند الدقيقة السادسة بعد تسديدة من هيلدون راموسارتدت سددها ريان الموسى مرت خارج الملعب.
استمرت هجمات التعاون وفي الدقيقة الثالثة عشرة أبعد مروان داكوستا كرة خطرة من أمام توامبا، ثم أهدر اميسي ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة عشرة.
وعند الدقيقة الثانية والعشرين مرر اميسي كرة إلى توامبا سددها ضعيفة مرت بجوار المرمى.
أول ظهور للاتحاد جاء في الدقيقة الثالثة والعشرين بعد تمريرة كريم الأحمدي إلى فهد المولد لعبها عرضية أبعدها الدفاع.
الدقيقة الخامسة والعشرون شهدت أول تهديد حقيقي في المباراة بعد كرة متبادلة بين توامبا وريان الموسى وصلت للأخير على قوس خط الـ18 سددها قوية أرضية تصدى لها فواز القرني ببراعة على مرتين.
وعلى عكس مجريات اللعب نجح فريق الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الواحدة والثلاثين بعد تمريرة ذهبية من فيلانويفا، وصلت إلى بريجوفيتش لعبها على يمين كاسيو هدفاً اتحادياً.
كاد التعاون أن يعود سريعاً وذلك بعد كرة وصلت إلى توامبا من الجهة اليسرى واجه فواز القرني سددها تصدى لها القرني ببراعة.
وفي الدقيقة الأربعين أرسل فهد المولد كرة عرضية متقنة نجح كاسيو في القفز وإبعادها قبل أن تصل إلى بريجوفيتش.
تحصل التعاون على خطأ عند الدقيقة الثانية والأربعين نفذها هيلدون راموس قوية مرت بجوار المرمى.
أخطأ مروان داكوستا في الدقيقة الرابعة والأربعين في إعادة الكرة لفواز القرني الذي خرج من مرماه لإبعادها، وصلت بالخطأ إلى اميسي، سددها على الطائر عاد فواز القرني سريعاً وانقض عليها وأمسك بها.
ومن هجمة مرتدة في الدقيقة الخامسة والأربعين وصلت الكرة إلى رودريغيز مررها عرضية وصلت إلى بريجوفيتش غير المراقب داخل خط الستة لعبها عالياً.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
09:51 PM
نجح فريق الاتحاد في التقدم على نظيره التعاون بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس الملك والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
تشكيلة الفريقين:
الاتحاد:
فواز القرني، أحمد عسيري، مروان داكوستا، عبدالله العمار، سعود عبدالحميد، سيكو سانوغو، كريم الأحمدي، فيلانويفا، فهد المولد، غاري رودريغيز، أليكساندر بريجوفيتش.
التعاون:
كاسيو، إبراهيم الزبيدي، متعب المفرج، طلال عبسي، مدالله العليان، ساندرو مانويل، ريان الموسى، سيدريك اميسي، هيلدونراموس، نيلدو بيترولينا، توامبا.
المباراة:
مرت الخمس دقائق الأولى هادئة من الطرفين، وجاء أول تهديد من جانب التعاون عند الدقيقة السادسة بعد تسديدة من هيلدون راموسارتدت سددها ريان الموسى مرت خارج الملعب.
استمرت هجمات التعاون وفي الدقيقة الثالثة عشرة أبعد مروان داكوستا كرة خطرة من أمام توامبا، ثم أهدر اميسي ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة عشرة.
وعند الدقيقة الثانية والعشرين مرر اميسي كرة إلى توامبا سددها ضعيفة مرت بجوار المرمى.
أول ظهور للاتحاد جاء في الدقيقة الثالثة والعشرين بعد تمريرة كريم الأحمدي إلى فهد المولد لعبها عرضية أبعدها الدفاع.
الدقيقة الخامسة والعشرون شهدت أول تهديد حقيقي في المباراة بعد كرة متبادلة بين توامبا وريان الموسى وصلت للأخير على قوس خط الـ18 سددها قوية أرضية تصدى لها فواز القرني ببراعة على مرتين.
وعلى عكس مجريات اللعب نجح فريق الاتحاد في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الواحدة والثلاثين بعد تمريرة ذهبية من فيلانويفا، وصلت إلى بريجوفيتش لعبها على يمين كاسيو هدفاً اتحادياً.
كاد التعاون أن يعود سريعاً وذلك بعد كرة وصلت إلى توامبا من الجهة اليسرى واجه فواز القرني سددها تصدى لها القرني ببراعة.
وفي الدقيقة الأربعين أرسل فهد المولد كرة عرضية متقنة نجح كاسيو في القفز وإبعادها قبل أن تصل إلى بريجوفيتش.
تحصل التعاون على خطأ عند الدقيقة الثانية والأربعين نفذها هيلدون راموس قوية مرت بجوار المرمى.
أخطأ مروان داكوستا في الدقيقة الرابعة والأربعين في إعادة الكرة لفواز القرني الذي خرج من مرماه لإبعادها، وصلت بالخطأ إلى اميسي، سددها على الطائر عاد فواز القرني سريعاً وانقض عليها وأمسك بها.
ومن هجمة مرتدة في الدقيقة الخامسة والأربعين وصلت الكرة إلى رودريغيز مررها عرضية وصلت إلى بريجوفيتش غير المراقب داخل خط الستة لعبها عالياً.
، نهائي كأس الملك.. الاتحاد ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف ،
المصدر : الخليج 365
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