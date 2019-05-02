، ليبيا.. معارك طرابلس تخلف 376 قتيلاً و1822 جريحًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة العالمية" جددت دعوتها لوقف إطلاق النار

أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، بأن "العدد الإجمالي للضحايا الذين سقطوا نتيجة القتال بين قوات الحكومة الليبية وقوات المشير خليفة حفتر في إبريل 2019 الماضي، بلغ 376 قتيلاً و1822 جريحًا.

ووفقًا لما أوردته "فرانس برس" اليوم (الخميس)، جددت المنظمة دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ولم ترد تفاصيل في معلومات المنظمة عن أعداد كل من الضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا من جراء هذه المعارك.

وتقترب المعارك التي تدور بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر، من إتمام شهرها الأول.

وكان "حفتر" قد أطلق في الرابع من إبريل هجومًا للسيطرة على طرابلس، وعلى الرغم من تواصل المعارك خصوصًا جنوب طرابلس، يبدو أن أيًا من الطرفين لا يملك قدرة واضحة لحسم المعركة أو إحراز تقدم ميداني كبير لصالحه.