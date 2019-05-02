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نقلت "رويترز" عن شاهد عيان اليوم (الخميس)، أن مئات الآلاف من المحتجين السودانيين انضموا إلى الاعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة تحت اسم "مليونية الحرية والتغيير".
وسلمت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق اليوم إلى المجلس العسكري الانتقالي رؤيتها للإعلان الدستوري الذي يحتوي على مقترحات تسيير الفترة الانتقالية.
وأعلنت في مؤتمر صحفي أنها تتنظر من المجلس العسكري رداً سريعاً على رؤيتها للإعلان الدستوري.
آلاف السودانيين ينضمون إلى اعتصام وزارة الدفاع لتسليم السلطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02
نقلت "رويترز" عن شاهد عيان اليوم (الخميس)، أن مئات الآلاف من المحتجين السودانيين انضموا إلى الاعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة تحت اسم "مليونية الحرية والتغيير".
وسلمت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق اليوم إلى المجلس العسكري الانتقالي رؤيتها للإعلان الدستوري الذي يحتوي على مقترحات تسيير الفترة الانتقالية.
وأعلنت في مؤتمر صحفي أنها تتنظر من المجلس العسكري رداً سريعاً على رؤيتها للإعلان الدستوري.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
09:47 PM
بعيد إعلان المتظاهرين رؤيتهم للفترة الانتقالية
نقلت "رويترز" عن شاهد عيان اليوم (الخميس)، أن مئات الآلاف من المحتجين السودانيين انضموا إلى الاعتصام خارج وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة تحت اسم "مليونية الحرية والتغيير".
وسلمت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق اليوم إلى المجلس العسكري الانتقالي رؤيتها للإعلان الدستوري الذي يحتوي على مقترحات تسيير الفترة الانتقالية.
وأعلنت في مؤتمر صحفي أنها تتنظر من المجلس العسكري رداً سريعاً على رؤيتها للإعلان الدستوري.
، آلاف السودانيين ينضمون إلى اعتصام وزارة الدفاع لتسليم السلطة ،
المصدر : الخليج 365
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