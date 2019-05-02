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التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متابعات الخليج 365 - متابعة
أمر النائب العام المُكلّف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود بالتحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت “سبوتنيك” عن مصدر مطلع، أن النائب العام أمر باستجواب “البشير”، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
وأوضح المصدر للوكالة أن النائب العام أمر بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة.
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