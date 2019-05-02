2019-05-02

تقلبات جوية على مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية تشهدها مناطق المملكة المختلفة، بمشيئة الله تعالى، ابتداء من يوم غدٍ الجمعة، وحتى الأحد القادم.

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وتشمل الحالة الجوية، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة، وهطول أمطار رعدية.

وأوضحت الأرصاد، أنه سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، مع تفاوت في درجات الحرارة على مناطق تبوك وحائل والمدينة ومكة والقصيم والرياض والشرقية ونجران، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأضافت أنه سيكون هناك هطول لأمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة تصحب بزخات من البرد مع وجود تيارات هابطة نشطة السرعة، في مناطق تبوك وحائل والمدينة ومكة والقصيم والرياض والشرقية، وأمطار متوسطة في نجران وجازان والباحة وعسير، والحدود الشمالية والجوف.