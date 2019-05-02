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رابط الاستعلام عن حركة النقل لمدراء ووكلاء المدارس في الدوادمي

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2019-05-02

رابط الاستعلام عن حركة النقل لمدراء ووكلاء المدارس في الدوادمي

متابعات الخليج 365 - الدوادمي

استعدادًا للعام الدراسي القادم؛ اعتمد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي الأستاذ عبدالله بن حمد السبيعي حركة نقل وتكليف (36) قائدًا ووكيلًا على مستوى المدارس الحكومية في المحافظة.

وبارك رئيس قسم الإشراف التربوي الأستاذ مناور بن محمد العتيبي لقادة ووكلاء المدارس هذه الثقة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد فيما أُسند لهم من أعمال.

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وأضاف: “نتقدم بالشكر الجزيل للزملاء الذين انتهت مدة تكليفهم على جهودهم السابقة في القيادة المدرسية ونسأل الله لهم التوفيق، ونأمل من الزملاء المكلفين سرعة استلام العهد المدرسية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1439هـ / 1440هـ وإكمال استعداد المدرسة للعام الدراسي القادم بالتنسيق مع شعبة القيادة المدرسية في إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم”.

وللاطلاع على أسماء المكلفين من قادة ووكلاء المدارس متابعة حسابات التواصل الخاصة بإدارة التعليم بالدوادمي: تويتر@dwadmisa والتليجرام على الرابط التالي: (هنــا).

 





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