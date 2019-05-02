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النائب العام في السودان يُوجه باستجواب الرئيس السابق عمر البشير
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصدر النائب العام المُكلّف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم الخميس، توجيهاً باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، وذلك وفقاً لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها منذ قليل.
جدير بالذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أدّى خلال الفترة الماضية اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفاً للفريق محمد عوض بن عوف بعد إعلانه تنحيه عن منصبه.
وجاء ذلك بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبته وفقاً لقانون البلاد.
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