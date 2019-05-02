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إغلاق عقبة ضلع جزئياً اعتباراً من أول رمضان
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
وافق أمير منطقة عسير على توصيات اللجنة المكونة من عدد من القطاعات الأمنية والخدمية المعنية؛ برئاسة وكيل إمارة المنطقة؛ وعضوية فرع وزارة النقل والشرطة والمرور؛ ومقاول المشروع؛ والمتضمنة إغلاق عقبة ضلع جزئياً لاستكمال ما تبقى من أعمال الصيانة في الموقع الذي سبق العمل به بعد النفق الثاني.
وقالت إمارة عسير: إنه حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق؛ وإنجاز أعمال الصيانة المتبقية في وقتٍ وجيز؛ فقد صدرت التوجيهات بالموافقة على إغلاق العقبة جزئياً من الساعة ٥:٣٠ حتى ٩:٠٠ صباحاً كل يوم لمدة ٧ أيام؛ تبدأ من الاثنين الأول من رمضان الموافق ٦ / ٥ / ٢٠١٩م وتنتهي عند الساعة التاسعة من صباح الأحد السابع من رمضان حسب تقويم أم القرى الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
وتابعت: يكون الإغلاق في منطقة العمل فقط؛ والواقعة قبل النفق الثاني للقادم من أبها؛ وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربه.
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