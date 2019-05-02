إنقاذ حياة وافد بعد توقف القلب والتنفس بمستشفى القرى

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

أنقذ فريق طبي بطوارئ مستشفى القرى العام، في الباحة، حياة وافدٍ حيث تم نقله للمستشفى بواسطة إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي ظُهر هذا اليوم وهو في حالة حرجة “توقف قلب وتنفس” قبل وصوله للمستشفى.

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وتمّ استدعاء فريق الاستجابة السريعة بقيادة المدير الطبي وطبيب الطوارئ وأخصائي الجراحة والتخدير والباطنية وتمريض الطوارئ لعمل إنعاش قلبي رئوي استمرّ لأكثر من ساعة مع مراقبة دقيقة للعلامات الحيوية وحتى استقرار الحالة ونقلها بواسطة إسعاف المستشفى للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد.

وقد قدّم المدير التنفيذي لمستشفى القرى عبدالله بن محمد الزهراني بالغ شكره وتقديره للفريق على جهودهم وسرعة استجابتهم للحالة دون أي تأخير.