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محافظ خميس مشيط يُشيد بأعضاء فريق لتكن لك إرادة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط
استقبل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، صباح اليوم، فريق عمل (لتكن لك إرادة) من الجهات الحكومية ومجلس شباب عسير والقطاع الخاص، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير عسير للوقاية من المخدرات.
وأشاد المحافظ بأعضاء الفريق بقوله: المبادرة كانت على مستوى عالٍ، وكان لها دور وأثر إيجابي على المجتمع لمكافحة هذه الآفة لافتاً إلى أن مشاركة الفنانين التشكيليين وفريق العمل كنوع من الدمج بين مكافحة المخدرات وبين الهوايات، والتي تشغل وقت فراغ الشباب وتفرغ طاقاتهم بأشياء مفيدة وإيجابية.
وتابع: نرى دوراً أكبر يظهر للعيان وأمام الناس ليشاهدوا طاقات شبابنا وبناتنا ونحن معهم وسنتعاون معهم بكل ما نستطيع وبكل قوة ليكون لهم مكانة وصوت في المجتمع وهذا هو الواجب علينا.
الجدير بالذكر أن فريق عمل لتكن لك إرادة انطلق بمسيرة من أمام مجمع أصداف مول باتجاه محافظة خميس مشيط بصحبة الجهات الأمنية المشاركة وأيضاً العديد من الأطفال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك لتقديم الشكر لسعادة محافظ خميس مشيط على ما يقوم به من دعم لأبناء وبنات المحافظة.
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