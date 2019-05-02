الان تتابع أمير الباحة يعزي في موظف محافظة القرى ويتكفل بتسديد ديونه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لذوي الموظف بمحافظة القرى التابعة لمنطقة الباحة علي بن عميش الغامدي. وقال: “نعزيكم في وفاة ابنكم ونسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”، كما وجه بتسديد كافة ديونه استجابة لمطالب أسرة المتوفى وتقديم العون لأسرته ووالدته. من جانبهم أعربت أسرة عميش عن عظيم شكرهم وبالغ امتنانهم لأمير منطقة الباحة على تعازيه ووقوفه الإنساني بجانبهم، مؤكدين أن هذا ما تعود عليه شعبنا من ولاة الأمر داعين الله أن يحفظه سموه من كل مكروه وأن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يحفظ للمملكة ولاة أمرها.

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