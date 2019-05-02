شكرا لقرائتكم خبر عن «المدنية» تعرّف الجهات الحكومية بنظام تمكين إجراءات الابتعاث والتدريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت وزارة الخدمة المدنية لقاءها التعريفي بنظام تمكين الجهات الحكومية من إجراءات التدريب والابتعاث الذي عًقد بمدينة الرياض، ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي قامت بها الوزارة لمنسوبيها ومنسوبي الجهات الحكومية للتعريف بنظام التدريب والابتعاث المطوّر.

وأكّد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير رأس المال البشري ماجد بن بتال، أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق وبدون توانٍ على تقديم كل الدعم للجهات الحكومية لتقوم بإدارة مواردها البشرية بكلّ مهنية وبشكلٍ ذاتي بعيدًا عن المركزية، سعيًا لضمان أقصى النتائج الإيجابية لمرحلة تمكين الجهات الحكومية، وتحقيق المزيد من الإنتاجية وإيجاد بيئة عمل محفزة تتلاءم مع منطلقات وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني2020.

وتعد اللقاءات التعريفية خطوة بنّاءة في مجال تمكين الجهات الحكومية من إجراءات التدريب والابتعاث لمنسوبيها، كجزء من عملية التمكين الأشمل التي تقودها وزارة الخدمة المدنية، لتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بكل فعالية.

يُشار إلى أنّ وزارة الخدمة المدنية وعبر فريق من المختصين بإدارة التعلم والتطوير فيها تعتزم خلال الأسبوع القادم القيام بزيارات ميدانية للجهات الحكومية، لتقديم الدعم والمساندة في مجال التطبيق قبيل دخول اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بصيغتها المحدثة حيّز التنفيذ في 11 من شهر رمضان القادم.