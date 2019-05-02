شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة أمير عسير.. إغلاق عقبة ضلع جزئياً لاستكمال صيانتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

وافق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على توصيات اللجنة المكونة من عدد من القطاعات الأمنية والخدمية المعنية برئاسة وكيل إمارة المنطقة وعضوية فرع وزارة النقل والشرطة والمرور ومقاول المشروع، المتضمنة إغلاق عقبة ضلع جزئياً لاستكمال ما تبقى من أعمال الصيانة في الموقع الذي سبق العمل به بعد النفق الثاني.

وحرصاً من إمارة المنطقة والجهات المعنية على سلامة مستخدمي الطريق وإنجاز أعمال الصيانة المتبقية في وقتٍ وجيز، فقد صدرت التوجيهات بالموافقة على إغلاق العقبة جزئياً وفق مايلي:

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أولاً: يبدأ الإغلاق من الساعة ٥:٣٠ حتى ٩:٠٠ صباحاً كل يوم لمدة ٧ أيام تبدأ من الاثنين الأول من رمضان الموافق ٦ / ٥ / ٢٠١٩م، وتنتهي عند الساعة التاسعة من صباح الأحد السابع من رمضان حسب تقويم أم القرى الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

ثانياً: يكون الإغلاق في منطقة العمل فقط الواقعة قبل النفق الثاني للقادم من أبها، وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربه.

وتعتذرالجهات المعنية لعابري الطريق وتأمل تعاونهم لاستكمال أعمال الصيانة في الوقت المحدد.