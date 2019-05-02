شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اعتمد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، اليوم (الخميس)، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، وكذلك توزيع المنقولين خارجياً.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن عدد المتقدمين لحركة النقل لهذا العام بلغ (٣٤١٤) للبنين، و(٤٢٩٨) للبنات، لافتاً إلى أن الحركة تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من الوزارة وفقاً للاحتياج في الميدان التربوي والتعليمي.

وأشار الباحص إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام «نور» لمعرفة نتيجة النقل، وعلى المعلمين والمعلمات المنقولين التوجه للمدارس المنقولين لها اعتباراً من بداية عودة المعلمين لمدارسهم بتاريخ ٢٤ من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤٠هـ دون الذهاب للمدارس المنقولين منها، وسيكون إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونياً عبر نظام «نور».