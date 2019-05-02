شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية»: تشغيل 6 رحلات يومياً من وإلى مطار نجران.. الاثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلنت الخطوط السعودية إعادة تشغيل رحلاتها من وإلى نجران بواقع (6) رحلات يوميا في الاتجاهين بين مطار نجران وكلٍّ من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اعتبارا من يوم (الاثنين) القادم 1 رمضان.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الخطوط الجوية العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».