الجوازات: لا يشترط خلو سجل المواطن من المخالفات المرورية لإصدار جواز لأحد التابعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يشترط خلو سجل المواطن من المخالفات المرورية عند إصدار أو تجديد جواز السفر الخاص به، لكن لا يشترط خلو سجله من المخالفات المرورية عند التقدم لإصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين له، كما أن إيقاف خدمات المواطن لا يمكنه من إصدار أو تجديد جواز السفر الخاص به، بينما لا يمنع ذلك من إصدار أو تجديد جواز السفر لأحد التابعين له.

وأطلقت الجوازات أمس الحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر السعودي بشعار (لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك) الهادفة إلى توعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي من الفقدان أو الإهمال.

وأوضحت أنها تقوم كل عام بإعداد الرسائل التوعوية وتصميم المواد الإعلامية الخاصة بهذه الحملة، وبثها عبر مختلف الوسائل الإعلامية لضمان وصول الرسالة التوعوية لجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، بمشاركة إدارات الجوازات في المناطق ومختلف المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) والإدارات التابعة لها، وتعاون الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك ببث هذه الرسائل عبر القنوات والوسائل الإعلامية، حيث تهدف هذه الحملات الإعلامية التوعوية إلى تثقيف ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة بأهمية المحافظة على وثائق السفر وعدم إهمالها، وإيضاح المخاطر الأمنية لفقدانها وما يترتب على ذلك من عقوبات.

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وأكدت الجوازات أهمية الاهتمام والحرص من قبل المواطنين على جوازات سفرهم والمرافقين معهم والمحافظة عليها، وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة أو حملها دون حاجة، وأهمية تسجيل الجوازات لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم من خلال موقع وزارة الخارجية الالكتروني، واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل أشخاص آخرين.

وأشارت إلى أن السيارة أو مكان العمل ليسا المكان المناسب لحفظ جوازات السفر، وأن إهمالها بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها يضع صاحبها تحت طائلة المساءلة وفقا للأنظمة، وأن فقدانها تترتب عليه عقوبات تصل إلى غرامات مالية ومنع من السفر.

وبينت أن التعليمات تنص على إصدار جوازات سفر مستقلة لكل فرد من أفراد الأسرة الراغبين في السفر، داعية جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى المسارعة في إنهاء إجراءات تجديد أو إصدار جوازات سفرهم ومرافقيهم قبل موعد السفر بوقت كاف، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية 3 أشهر بينما لا يقل عن 6 أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى، وأن المدة المتبقية لصلاحية جواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.

إلى ذلك تفقد مدير عام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى صالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.