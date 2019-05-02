إغلاق عقبة ضلع جزئيا لاستكمال صيانتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها
وافق أمير منطقة عسير تركي بن طلال على توصيات اللجنة المكونة من عدد من القطاعات الأمنية والخدمية المعنية، برئاسة وكيل إمارة المنطقة وعضوية فرع وزارة النقل والشرطة والمرور ومقاول المشروع، والمتضمنة إغلاق عقبة ضلع جزئيا لاستكمال ما تبقى من أعمال الصيانة في الموقع الذي سبق العمل به بعد النفق الثاني.
وحرصا من إمارة منطقة عسير والجهات المعنية على سلامة مستخدمي الطريق وإنجاز أعمال الصيانة المتبقية في وقت وجيز، فقد صدرت التوجيهات بالموافقة على إغلاق العقبة جزئيا وفق ما يلي:
- يبدأ الإغلاق من الساعة 5:30 حتى 9:00 صباحا كل يوم لمدة 7 أيام، تبدأ من أول رمضان.
- يكون الإغلاق في منطقة العمل فقط، والواقعة قبل النفق الثاني للقادم من أبها، وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربه.
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