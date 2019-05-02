مبادرة وطنية لقياس معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة والمجلس الصحي السعودي ممثلا بالمركز الوطني للقلب مبادرة وطنية لقياس عبء الأمراض المزمنة في المملكة، وذلك من خلال منصة "أبشر الالكترونية".

وتهدف المبادرة الوطنية إلى تحديد معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إضافة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة للمجتمع.

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وأكد المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي أن هذه المبادرة الوطنية جاءت بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي رغبة في جمع معلومات دقيقة عن الأمراض المزمنة بما يسهم في التعرف على أكثر الأمراض المزمنة شيوعا وتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمرضى مستقبلا ورفع مستوى الوعي الصحي بهذه الأمراض.

وأشار إلى أنه يمكن لمستخدم نظام "أبشر" المشاركة في هذه المبادرة الوطنية من خلال الإجابة على تساؤلات الاستبيان بشكل اختياري وفي زمن قياسي لا يتعدى دقيقة واحدة من خلال الدخول على الموقع الالكتروني لنظام "أبشر" عبر الرابط الالكتروني HTTP://WWW.ABSHER.SA.

من جهته عبر الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي عن شكره وتقديره لمنسوبي مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة لتعاونهم في إطلاق المبادرة التي ستحقق الأهداف المرجوة منها بإذن الله، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إلى جانب المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المجلس الصحي السعودي، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين نمط الخدمات الصحية في المملكة ووضع الخطط الوقائية لها لتخفيف وطأة الأمراض المزمنة على أفراد المجتمع.