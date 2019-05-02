شهر رمضان .. شديد الحرارة في مكة وأمطار أعلى من المعدل بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تقريرا عن الحالة المناخية السائدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440.

وبين التقرير أن شهر رمضان في هذا العام يوافق الفترة ابتداء من 6 مايو إلى 3 يونيو 2019م، حيث يأخذ شهر مايو الملامح المناخية لبداية فصل الصيف بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى، واعتدال في درجات الحرارة الصغرى، ويتركز الهطول المطري لشهر مايو على المنطقة الغربية، خاصة المرتفعات منها والمنطقة الجنوبية.

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كما أشارت التوقعات إلى احتمالية أن تسجل درجات الحرارة السطحية حول المعدل في معظم مناطق المملكة، فيما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها.

وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل البيانات المناخية لمكة المكرمة، يتصف الطقس بأنه حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للاعتدال ليلا، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كلم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وتشير التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على مكة المكرمة إلى معدلات درجات حرارة حول المعدل وهطول الأمطار حول المعدل، فيما أوضحت تحليل البيانات المناخية للمدينة المنورة أن يتصف الطقس بأنه حار خلال النهار يميل للاعتدال نسبيا ليلا، بينما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ومدى الرؤية الأفقية جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كلم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

في حين أشارت التوقعات لدرجات الحرارة السطحية على المدينة المنورة إلى معدلات درجات حرارة متوقعة حول المعدل وهطول الأمطار بأعلى من المعدل.