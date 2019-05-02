، "الأطفال المعوقين" تدشن حملة "في الفكة بركة" لدعم العلاج والتعليم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدعو عملاء "نستو هايبر ماركت" للتبرع ببواقي "الهلل" لصالح الجمعية

دشنت جمعية الأطفال المعوقين و"نستو هايبر ماركت" حملة "في الفكة بركة"، وذلك لاستثمار العلامة التجارية لدعم موارد الجمعية المالية، من خلال تبرع عملاء الشركة ببواقي "الهلل" من مشترياتهم لصالح ما تقدمه مراكز الجمعية من برامج مجانية للآلاف من الأطفال المعوقين في العديد من مناطق المملكة، في إطار الشراكة المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل الخيري ورفع إيرادات الجمعية.

وتفصيلاً، مثّل الجمعية في تدشين الشراكة مدير مركز الجمعية بجنوب الرياض نايف بن مسلط التمياط، فيما مثّل الشركة الشرقية الغربية "نستو هايبر ماركت" المدير التنفيذي محمد الفوازي، إلى جانب أطفال الجمعية الطالب فراس الحربي والطالبة نجود المطيري، واللذان شاركا في قص الشريط إيذاناً ببدء الحملة.

ومن ناحيته، أعرب "التمياط" عن شكره وتقديره لمجلس إدارة "نستو" على مساهمتهم الكريمة في المسؤولية الاجتماعية تجاه الجمعية من خلال التعاون في برنامج في"الفكة بركة"، متمنياً أن يسهم البرنامج بالنفع والخير في دعم الجمعية لتقديم خدماتها التأهيلية الطبية والتعليمية المجانية للأطفال المعوقين.

ودعا "التمياط" العملاء للتفاعل الإيجابي مع الاتفاقية والمشاركة في أعمال الخير لمساندة خدمات الجمعية التي تقدمها مجاناً لمنسوبيها من الأطفال المعوقين في مجالات العلاج والتعليم والتأهيل.

ومن جهته، قال "الفوازي": "نتشرف بمساهمة الشركة في مساندة الرسالة الإنسانية التي تتحمل مسؤوليتها جمعية الأطفال المعوقين، والتي تقوم بدور فاعل وإيجابي في رعاية هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأنه انطلاقاً من مسؤولياتنا الاجتماعية بادرت الشركة بهذا التعاون وأن تكون أكبر استثماراتها في الأعمال الخيرية وبالشركة مع جمعية تحظى بثقة وتقدير كل قطاعات وأفراد المجتمع بقيادة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية".

ولفت "الفوازي" إلى أهمية تدشين اتفاقيات التعاون الخيري بمبادرة "في الفكة بركة" بوضع شعار الجمعية على بعض منتجاتها، وتوجيه جزء من ريعها لصالح خدمات الجمعية.