، "آل رقيب": تطرف وفساد عقيدة الشباب نتاج لبعدهم عن العلماء والدعاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوه برعاية وزير الشؤون الإسلامية لملتقى المكاتب التعاونية بالشرقية

أكد رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب أن مكاتب توعية الجاليات لها دور كبير في إشاعة الفكر المعتدل والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم، مشيراً إلى أن الوقت الحاضر يتطلب وقفة شجاعة وأيضاً صادقة مع الشباب خاصه لدعوتهم إلى الاعتدال والبعد عن التطرف والبعد عن الغلو.

وأضاف الشيخ آل رقيب: إن ما مني به الشباب من تطرف وإرهاب وفساد عقيدة هو نتيجة بعدهم عن العلماء والدعاة المخلصين لدينهم وأوطانهم وعن مكاتب الدعوة التي تسير في العلن، وأنشطتها يطلع عليها الصغير والكبير، فلا بد من البعد عن الفكر المتطرف والجماعات الضالة التي تسعى جاهدة إلى زرع الفتنة بين قادة البلاد وشعبها أو بين العلماء والشباب، وهذا الفكر ناشئ عن ما قام به الخوارج في سالف الأزمان وأيضاً تبني بعض الفرق الضالة صغار السن لدغدغة العواطف ومحاولة تضليلهم وجرهم إلى هذه الأمور.

جاء ذلك في تصريح له على هامش انطلاق فعاليات ملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية، الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، مساء اليوم الخميس بمقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الراكة بالخبر، برعاية وتشريف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ومضى يقول: متى ما قامت مكاتب الدعوة بالتوجيه السليم والنصح والإرشاد ومتابعة الشباب واحتضانهم فلن تتخطفهم الأفكار الضالة عبر الجماعات المندسة حول الشباب، والتي تحاول بقدر الإمكان أن تجلبهم لها وما رأيناه من نتائج سيئة لهذا الفكر الضال الذي نشأ عنه الإرهاب والقتل وتكفير الناس. فهذا يحتاج منا إلى وقفة شجاعة وقوية وأيضاً دعم هذه المكاتب والجهات التي تهتم بالشباب وأيضاً تتواصل معهم في نصحهم فهذا لا شك يخدم الشباب وسيقضي على الإرهاب عبر بوابات تستقطب الشباب وتسمع منهم وتحاورهم ونرى ذلك في ما ذكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في خطاباته عن البعد عن الجماعات المتطرفة، التي عرفت بالغلو والحقد خاصة على بلاد الحرمين التي نشأت على العقيدة الصحيحة والدعوة السلفية.

وتطرق إلى ما حصل من جريمة بشعة في محافظة الزلفي قائلاً: إن هذه الفئة التي نتج عنها هؤلاء الشباب الذين باعوا أنفسهم للشيطان وتبنوا الفكر ضال، ومعلوم من الدين بالضرورة، وتبين ضلالهم وتبين إجرامهم وإرهابهم عبر ما كان منهم من جرائم وكان آخرها هذه الجريمة التي أرادوا منها النيل من مركز المباحث في الزلفي، وهذا ناشئ عن قلة الوعي وقلة الإدراك وأيضاً الضلالة التي يعيشونها، هم يبايعون رجلاً لا يعرفونه ويتبعون فكراً لا يعرفونه، فهم استغلوا من قبل أناس يريدون النيل من هذه البلاد ويريدون إفساد الشباب ويريدون أن يقع الشباب فيما وقعوا فيه فهذا يتطلب منا كدعاة وكعلماء وكقادة فكراً في هذه البلاد أن نبين عوار هذه الأفكار عبر المحاضرات والندوات.