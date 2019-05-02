، شاهد.. أمانة الطائف تضبط ٢٠٩٧ رأس أغنام فاسدة داخل مستودع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تابعة لأحد المطاعم المشهورة.. وكانت مخزّنة لبيعها خلال رمضان

في عمليةٍ ناجحة وبمساندة أمنية، تمكّنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً ببلدية شرق الطائف الفرعية، اليوم الخميس؛ من ضبط ٢٠٩٧ رأسًا للأغنام فاسدة ومجهولة المصدر، ومخزّنة بطريقة غير صحية في أحد المستودعات، تسرح وتمرح بينها الحشرات الزاحفة والطائرة.

وتفصيلًا: قامت الأمانة بإعدام الكمية المضبوطة في المستودع غير النظامي شرق الطائف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة حيال ذلك، في حين تشير المعلومات إلى أن تلك الرؤوس تتبع لأحد المطاعم المشهورة بالمحافظة، كما أنها مُخزّنة لإعدادها وبيعها خلال شهر رمضان المبارك.

وتمّت العملية الضبطية بتوجيهات ومتابعة من أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ حيث يُنتظر إصدار العقوبة ذات المستوى الأعلى ضدّ صاحب ذلك المستودع ومن يقوم بتخزين تلك الرؤوس. الفاسدة .