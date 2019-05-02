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أصدر النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، اليوم (الخميس)؛ أمرًا بفتح تحقيق مع الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا فساد.
ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر أن النائب العام أمر باستجواب "البشير"، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
وأوضح المصدر للوكالة أن النائب العام أمر بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة.
التحقيق مع "البشير" في قضايا فسادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02
أصدر النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، اليوم (الخميس)؛ أمرًا بفتح تحقيق مع الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا فساد.
ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر أن النائب العام أمر باستجواب "البشير"، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
وأوضح المصدر للوكالة أن النائب العام أمر بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
08:31 PM
النائب العام أحال ملف القروض الخارجية إلى التحقيقات
أصدر النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، اليوم (الخميس)؛ أمرًا بفتح تحقيق مع الرئيس المخلوع عمر البشير في قضايا فساد.
ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر أن النائب العام أمر باستجواب "البشير"، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
وأوضح المصدر للوكالة أن النائب العام أمر بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة.
، التحقيق مع "البشير" في قضايا فساد ،
المصدر : الخليج 365
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