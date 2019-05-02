، لمدة 7 أيام.. إمارة عسير تغلق عقبة ضلع للصيانة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاستكمال أعمال الصيانة

أعلنت إمارة منطقة عسير عن إغلاق عقبة ضلع جزئيًّا؛ وذلك لاستكمال أعمال الصيانة لمدة ٧ أيام؛ بدءًا من يوم الاثنين الأول من رمضان الساعة ٥:٣٠ فجراً حتى ٩:٠٠ صباحاً، وينتهي الإغلاق ٩:٠٠ صباح الأحد ٧ رمضان ١٤٤٠هـ.

وأكدت الإمارة أن الإغلاق سيكون في منطقة العمل فقط، وذلك قبل النفق الثاني للقادم من أبها وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة.