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أعلنت إمارة منطقة عسير عن إغلاق عقبة ضلع جزئيًّا؛ وذلك لاستكمال أعمال الصيانة لمدة ٧ أيام؛ بدءًا من يوم الاثنين الأول من رمضان الساعة ٥:٣٠ فجراً حتى ٩:٠٠ صباحاً، وينتهي الإغلاق ٩:٠٠ صباح الأحد ٧ رمضان ١٤٤٠هـ.
وأكدت الإمارة أن الإغلاق سيكون في منطقة العمل فقط، وذلك قبل النفق الثاني للقادم من أبها وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة.
لمدة 7 أيام.. إمارة عسير تغلق عقبة ضلع للصيانةرائد القرفي الخليج 365 2019-05-02
أعلنت إمارة منطقة عسير عن إغلاق عقبة ضلع جزئيًّا؛ وذلك لاستكمال أعمال الصيانة لمدة ٧ أيام؛ بدءًا من يوم الاثنين الأول من رمضان الساعة ٥:٣٠ فجراً حتى ٩:٠٠ صباحاً، وينتهي الإغلاق ٩:٠٠ صباح الأحد ٧ رمضان ١٤٤٠هـ.
وأكدت الإمارة أن الإغلاق سيكون في منطقة العمل فقط، وذلك قبل النفق الثاني للقادم من أبها وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
08:06 PM
لاستكمال أعمال الصيانة
أعلنت إمارة منطقة عسير عن إغلاق عقبة ضلع جزئيًّا؛ وذلك لاستكمال أعمال الصيانة لمدة ٧ أيام؛ بدءًا من يوم الاثنين الأول من رمضان الساعة ٥:٣٠ فجراً حتى ٩:٠٠ صباحاً، وينتهي الإغلاق ٩:٠٠ صباح الأحد ٧ رمضان ١٤٤٠هـ.
وأكدت الإمارة أن الإغلاق سيكون في منطقة العمل فقط، وذلك قبل النفق الثاني للقادم من أبها وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة.
، لمدة 7 أيام.. إمارة عسير تغلق عقبة ضلع للصيانة ،
المصدر : الخليج 365
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