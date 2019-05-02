، أمير الباحة يعزي ذوي "بن عميش" المتوفي داخل مركبته بمواقف المحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ويوجه بتسديد ديونه ومساعدة أسرته

قدم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، تعازيه ومواساته لذوي الموظف بمحافظة القرى التابعة للمنطقة، علي بن عميش الغامدي، الذي توفي في مركبته بمواقف المحافظة أمس.

وقال الأمير حسام بن سعود: "نعزيكم في وفاة ابنكم، ونسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ووجه بتسديد كل ديونه؛ استجابة لمطالب أسرة المتوفى، وتقديم العون لأسرته ووالدته.

وأعربت أسرة عميش عن عظيم شكرها وبالغ امتنانها لأمير منطقة الباحة، على تعازيه ووقوفه الإنساني المشرف بجانب الأسرة، وقالت: إن هذا غير مستغرب منه، لحبه للخير دائمًا ولقربه من أبناء وأهالي المنطقة.

وأضافت أن هذا ما تعوّد عليه شعبنا من ولاة الأمر، داعين الله أن يحفظه من كل مكروه، ويكتب له الأجر والمثوبة، ويحفظ للمملكة ولاة أمرها.

يذكر أن المتوفى هو شقيق لأحد المرابطين بالحد الجنوبي، الرقيب مشعل عميش، الذي صدر قرار بتقاعده، ثم طلب العودة للعمل على الخطوط الأمامية للمشاركة في شرف الدفاع عن الوطن، موجهًا رسالته لولي العهد: "يا سيدي، نم قرير العين؛ فوالذي نفسي بيده إنه على الحدّ رجالٌ أشاوس صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإن صدورنا أقرب لرصاص العدو من أرض هذا الوطن".

وشقيقه الآخر سعود، سُجن في ديون منذ قرابة شهر وبانتظار فاعلي خير، وأخوه لأبيه معاق، وكان المتوفى يعول والدته وسبع شقيقات، وله ابنتان كُبْراهما في الخامسة من عمرها.

وكانت "الخليج 365" نشرت خبر الوفاة، أمس، بعنوان "بمواقف محافظة القرى.. العثور على موظف متوفى داخل مركبته".