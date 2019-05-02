رابط مشاهدة مباراة التعاون والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي - الاتحاد والتعاون

تتجّه الأنظار اليوم إلى المباراة المنتظرة بين فريقي الاتحاد والتعاون في نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ سيتواجه الفريقين على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، وتنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم هذه المباراة بكثيرٍ من الترقّب والاهتمام.

ويحاول كل فريق الوصول إلى الفوز، وسوف نتناول على موقعنا وكالة "سوا" موعد مباراة التعاون والاتحاد اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحاول كلًا من الفريقين الوصول إلى الفوز في النهاية والحصول على الـ 3 نقاط الذهبية والتتويج باللقب اليوم وإهداء الفوز للجمهور الذي حلم بعودتهم إلى منصات التتويج مرة أخرى من جديد، ووصلا الفريقان إلى هذا الختام بعد مواجهة نارية في النصف نهائيات.

وتبدأ المباراة التي سوف يديرها الحكم الدولي نيستور بيتانا في الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية