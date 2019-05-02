بالصور.. شرطة المدينة تختتم مبادرة «I can speak» لرفع كفاءة منسوبيها

اختتمت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة المنطقة، أمس الأربعاء، مبادرة I can speak، وذلك بقاعة التدريب بمديرية الشرطة.

واستمرت المبادرة لمدة ثلاثة أيام، وهي دورة مكثفة لرفع كفاءة العاملين من رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك لتسهيل تواصلهم مع الزائرين، وأُقيمت المبادرة بالتعاون مع معهدDirect English .

ومن جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة المنطقة، المقدم منصور بن ربيعان العويد، إن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة وقدرات رجال الأمن للتعامل مع ضيوف الرحمن؛ ما يسهل على رجال الأمن التعامل مع الحالات الطارئة وتوجيه الزوار وإيصال التعليمات إليهم بكل يسر ووضوح.

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وثمّن المقدم العويد، موافقة ودعم مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، وكذلك توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، والذي يسعى ويدعم التطوير في قطاع الأمن العام لتتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وسجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 20 شعبان 1440هـ، إصدار 6,238,255 تأشيرة عمرة؛ حيث جاء مجموع القادمين 5,703,775 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 452,180 معتمرًا، منهم 318,423 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 133,757 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,251,595 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,090,542 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 541,798 معتمرًا، وسجل وصول 71,435 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان 1,314,235، تليها إندونيسيا 849,864، بعدها الهند 559,122، ثم مصر 342,562، وتركيا خامسا 269,739 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 260,754، ماليزيا 253,634، الجزائر 244,532، العراق 206,005، الأردن 164,459.