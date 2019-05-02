الأرصاد توضح حالة الطقس في رمضان وأماكن سقوط الأمطار على مناطق السعودية

أصدرت هيئة الأرصاد والبيئة، اليوم الخميس، تقريرًا يوضح حالة الطقس خلال شهر رمضان، متوقعة هطول الأمطار على المنطقتين الغربية والجنوبية، مع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وتدني الرؤية الأفقية لأقل من 5 كيلومترات.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، إن شهر مايو يأخذ الملامح المناخية لبداية فصل الصيف، بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى واعتدال في درجات الحرارة العظمى، واعتدال في درجات الحرارة الصغرى، ويتركز الهطول المطري خلال الشهر الكريم على المنطقة الغربية، خاصة المرتفعات منها والمنطقة الجنوبية.

وأفادت بأن التوقعات تشير إلى احتمالية أن تكون درجات الحرارة حول المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما عدا الأجزاء الجنوبية؛ حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها.

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وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أعدت الهيئة «إنفو جراف» قالت فيه: من خلال تحليل البيانات المناخية لمكة المكرمة، يتصف الطقس بأنه حار، إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل إلى الاعتدال ليلًا، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية، جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومترات، بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وأضافت: تشير التوقعات المناخية لمكة المكرمة، إلى أن درجات الحرارة تسير حول معدلاتها الطبيعية، ومن المتوقع خلال شهر رمضان، هطول الأمطارـ بنفس المعدلات خلال هذه الفترة من لعام.

وبالنسبة للحالة المناخية السائدة للمدينة المنورة، قالت الهيئة: من خلال تحليل البيانات المناخية، يتصف الطقس بأنه حار خلال النهار يميل للاعتدال ليلًا، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية، جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومترات، بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، كما أن درجات الحرارة من المتوقع لها أن تكون حول معدلاتها الطبيعية، مع احتمالية هطول الأمطار بأعلى من معدلاتها.