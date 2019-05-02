والد المبتعث رامي يكشف حالة نجله المصاب بطلق ناري في جامعة أمريكية

غادر والد المبتعث السعودي رامي الرمضان، المصاب في حادث إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا في شارلوت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ للاطمئنان على ابنه الذي يتلقى العلاج في المستشفى .

وأوضح والد المبتعث رياض الرمضان في تصريحات إلى «عاجل»، أنه سيلتقي ابنه خلال ساعات بعدما غادر، مساء أمس، مدينة سيهات شرق السعودية، متوجهًا إلى الولايات المتحدة وتحديدًا مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا؛ حيث يرقد رامي في المستشفى جراء إصابته بطلقة نارية في بطنه .

وأكد الرمضان أن حالة ابنه مستقرة وفي تحسن، مشيرًا إلى أنه لم يجرِ العملية بعد، وستتضح مدى حاجته لها بعد التأكد من الفحوصات وقد يغادر المستشفى .

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وكانت وكالة خدمات إدارة الطوارئ في ميكلنبرج، قالت إن مسلحًا فتح النار في حرم جامعة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا؛ ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.

وقال قائد الشرطة في الحرم الجامعي جيف بيكر إن عنصرين من الأمن تمكنا من القاء القبض على شخص للاشتباه به في الواقعة، ويعتقد أنه طالب في الجامعة يدعى تريستان أندرو تيريل، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء عملية إطلاق النار وما إذا كان المهاجم يعرف أيًا من ضحاياه.

وقالت محطة «دبليو بي تي في» التليفزيونية في شارلوت، إن إطلاق نار اندلع في حوالي الساعة 5:45 ظهرًا قرب المبنى الإداري بالجامعة.