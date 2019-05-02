شدد على أهمية الارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة..
رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الخميس، بقصر الحكم، الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1440- 1441هـ .
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية بذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، مشددًا على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، توسعة القسم النسائي بإمارة المنطقة .
وأجرى أمير المنطقة، جولة في القسم النسائي، استمع خلالها إلى شرح عن الإضافة العملية للتوسعة، وأثرها في خدمة المراجعات والمتقدمات والتهيئة العامة والوظيفية لها.
وأوضحت مديرة القسم النسائي بإمارة منطقة الرياض، القدرة الاستيعابية للقسم للفترات ما قبل وبعد التوسعة ودورها في زيادة الفاعلية والكفاءة لاستقبال الطلبات ومتابعة سير العمل ورفع مستوى الإنجاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمير الرياض يوجه بتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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