الجبير يبحث مع وفد أوروبي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مكتبه بالوزارة، اليوم، مع وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة ألكسندرا شرودر، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وسفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تشيرفونيو وماركو موريتينيمن من جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
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