إغلاق جزئي لعقبة ضلع لمدة 7 أيام للصيانة

أعلنت إمارة منطقة عسير عبر حسابها في تويتر، عن إغلاق عقبة ضلع جزئيا، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة لمدة 7 أيام، بداية من يوم الإثنين القادم الموافق الأول من رمضان، من الساعة 9:00 صباحا، وحتى يوم الأحد الذي يليه الموافق 7 رمضان.

موضحة أن الإغلاق سيكون قبل النفق الثاني للقادم من أبها.