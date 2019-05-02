إغلاق جزئي لعقبة ضلع لمدة 7 أيام للصيانة

أعلنت إمارة منطقة عسير عبر حسابها في تويتر، عن إغلاق عقبة ضلع جزئيا، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة لمدة 7 أيام، بداية من يوم الإثنين القادم الموافق الأول من رمضان، من الساعة 9:00 صباحا، وحتى يوم الأحد الذي يليه الموافق 7 رمضان.
موضحة أن الإغلاق سيكون قبل النفق الثاني للقادم من أبها.
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