ورشة عمل عن أنظمة التقاعد تستهدف الموارد البشرية بالجهات الحكومية

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، ورشة عمل تعريفية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها، والتي استهدفت المختصين بالموارد البشرية في عدد من الجهات الحكومية، لتوعيتهم حول أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين. وافتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية للمدير العام لشؤون المشتركين عبدالله محمد الباحوث، الذي أكد حرص المؤسسة والقائمين عليها على إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية، التي تستهدف الموارد البشرية في الجهات الحكومية، لما لها من بالغ الأثر في توعيتهم حول الحقوق والواجبات التقاعدية، ونقل المعرفة إلى منسوبي جهاتهم. وشاهد الحضور فيديو تعريفيّا عن إستراتيجية المؤسسة 2022، وعرضا شاملا عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد. واستعرضت «التقاعد» الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري.



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