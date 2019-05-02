السعودية اليوم / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي وفدًا من شيوخ المنطقة الغربية



طرابلس 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم، وفدًا من شيوخ وأعيان المنطقة الغربية تضم الساحل والجبل، وطرابلس الكبرى، والوسطى.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مستجدات الوضع العام وتداعيات الوضع في العاصمة طرابلس ومدن أخرى، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان تغطية احتياجات البلديات بصفة عامة في هذا الظرف الاستثنائي، والمتطلبات العاجلة للبلديات الواقعة في نطاق ومناطق المعارك.

في المقابل أشاد السراج، وفق بيان بـالدور الفعّال الذي تقوم به المكونات الاجتماعية، مطمئنًا أعضاء الوفد على القوات المسلحة والقوات المساندة والأجهزة الأمنية، الذين يدافعون عن العاصمة.

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19:28ت م

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