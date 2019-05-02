السعودية اليوم / عنصر إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بتمنراست جنوب البلاد



الجزائر 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية في مناطق تمنراست جنوب الجزائر.

وصادرت السلطات قطعتي سلاح كانتا بحوزته وكمية من الذخيرة, إضافة إلى قنبلة مضادة للأفراد.

// انتهى //

19:13ت م

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