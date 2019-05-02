السعودية اليوم / محافظا ثار وحبونا يلتقيان مدير فرع وزارة التجارة بنجران



نجران 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

التقى محافظ ثار محمد بن عفيصان، اليوم ، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران تركي بن راجح آل سليمان، وذلك بمقر المحافظة.

وناقش اللقاء احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها فيما يخص خدمات التجارة والاستثمار، والطرق الرقابية ومكافحة الغش التجاري، وسبل التعاون في تطبيق الانظمة والتعليمات.

كما التقى محافظ حبونا المُكلف، عبدالله بن زامان، اليوم بمقر المحافظة، مدير عام فرع التجارة والاستثمار بمنطقة نجران، تركي بن راجح آل سليمان، يرافقه مدير مكتب فرع التجارة والاستثمار بمحافظة حبونا محمد بن صالح آل قريش.

وجرى أثناء الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الاستثمار بالمحافظة، وبحث خدمات فرع الوزارة بالمحافظة وسبل تفعيلها بما يخدم المواطنين.

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18:58ت م

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