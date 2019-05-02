

مكة المكرمة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

قام مدير عام الإدارة العامة للشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ خلف بن صغير الشمري اليوم, بزيارة لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة التقى خلالها مدير إدارة الشؤون الميدانية بالمنطقة الشيخ هاني المسعودي والعاملين في الإدارة.

وجرى خلال الزيارة متابعة أعمال إدارة الشؤون الميدانية بالفرع وتنفيذها لمهامها، ثم قام الشيخ الشمري بجولات ميدانية تفقدية على المراكز الإشرافية في كل من "مكة المكرمة - جدة - الطائف" كما تفقد المراكز التوجيهية باللجنة الفرعية للعمرة والزيارة بمكة المكرمة.

وحث فضيلته العاملين في الميدان بتكثيف الجهود بما يحقق رسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف وفق توجيهات معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

17:31ت م

0237





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الشؤون الميدانية بهيئة الأمر بالمعروف يتفقد العمل الميداني للهيئة في مكة وجدة والطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.