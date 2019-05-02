السعودية اليوم / إصابة مواطن في انفجار لغم والقبض على عنصر إرهابي بتونس



تونس 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أصيب مواطن إثر انفجار لغم أرضي بجبل سمامة بمحافظة القصرين وسط غرب تونس.

وأفاد مصدر أمني بالمحافظة في تصريح اليوم، أن إصابة المواطن كانت على مستوى الساق، مشيراً إلى أنه نقل إلى مستشفى المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي قد أفاد في تصريحات صحفية، أنه تم بالأمس القبض على عنصر إرهابي بمرتفعات جبل الشعانبي بمحافظة القصرين، متورط في العديد من العمليات الإرهابية بدءاً من العام 2014م التي قتل وأصيب خلالها مجموعة من عناصر الحرس والأمن التونسي.

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17:28ت م

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