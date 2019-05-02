السعودية | قبل نهائي الكأس.. أمير القصيم يدعم التعاون بمكالمة هاتفية

المناطق _ بريدة

هاتف الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، يوم الخميس، بعثة فريق التعاون الأول لكرة القدم، وذلك دعماً لهم قبل مواجهة الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب حساب التعاون الرسمي في “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي: “هاتف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بعثة الفريق الأول قبل مغادرتهم لملعب اللقاء واستمع الجميع لكلمة سموه التوجيهية، كما بارك لهم نيل شرف الوصول للنهائي، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين، متمنياً للتعاون الفوز وتحقيق الكأس الغالية”.

ويواجه التعاون نظيره الاتحاد، اليوم، في نهائي كأس الملك، في لقاء يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الذي امتلأ بالجماهير منذ الساعات الأولى من فتح البوابات.