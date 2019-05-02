- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة مولود خديج بعد 3 أشهر من العناية بمستشفى أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إنقاذ حياة مولود خديج بعد 3 أشهر من العناية بمستشفى أبها
متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير
تمكن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إنقاذ حياة مولود ” خديج “، تمت ولادته في الأسبوع الـ٢٦ من الحمل، وكان وضعه عند الولادة حرجاً جداً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسر عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الفريق الطبي المعالج بإشراف الدكتور أحمد العامري، قام بتنويم الطفل بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووضع الطفل على جهاز التنفس، ومن ثم عمل خطة علاجية متكاملة لمثل هذه الحالات، خاصة أن حالة الطفل كانت حرجة جداً مما استدعى بقاؤه بوحدة العناية لمدة ٣ أشهر وخرج الطفل بعدها بصحة جيدة بعد متابعة دقيقة لحالته.
من جانب آخر أوضح آل شايع أنه تم تشغيل غرفة عمليات جراحية جديدة في مستشفى أبها للولادة والأطفال؛ ما سيُسهم في رفع مستوى جودة الخدمة مع تقليص قوائم الانتظار.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ حياة مولود خديج بعد 3 أشهر من العناية بمستشفى أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.