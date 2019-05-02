فرع الهيئة بالرياض يبدأ تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لشهر رمضان والإجازة الصيفية

جدة - عمرو شويل بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، خطته التنفيذية الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٤٠ بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين، للعمل فترتين صباحية ومسائية وبعد صلاة التراويح . ويتركز العمل حسب الخطة على أوقات الذروة والأماكن المزدحمة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل تغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة، بمدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف الحسين أن الخطة تشمل النصح والتوجيه بمطبوعات توعوية ومعارض توجيهية تحتوي شاشات عرض وكتيبات في العقيدة وأحكام الصلاة والأمن الفكري والتحذير من المخالفات الشرعية كالابتزاز وغيرها. مع بذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.

وأشاد بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن ، ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله لخدمة المواطنين والمقيمين.