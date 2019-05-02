شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الدمام يحقق نمواً بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استعرضت شركة مطارات الدمام «داكو» أبرز مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية في «معرض المطارات 2019»، الحدث العالمي الرائد في مجال بناء وتجهيز المطارات، الذي يُقام تحت رعاية وحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتعليقاً على المشاركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني: «يُعتبر معرض المطارات منصة عالمية تجمع كبرى الشركات في قطاع الطيران في العالم وخبراء المجال تحت سقفٍ واحدن لتبادل أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات الداعمة لمسيرة بناء القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات».

وأضاف: «نستعرض في هذا الحدث العالمي مجموعة واسعة المشاريع الرئيسية والإنجازات بمطار الملك فهد الدولي الذي يمضي بخطوات متسارعة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، حيث استقبل المطار 2,581,724 مسافراً في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي عدد الرحلات في نفس الفترة ما يقارب 24 ألف رحلة، محققاً بذلك نمواً مطرداً بلغت نسبته 8 في المئة في عدد الركاب مقارنةً بالعام الماضي».

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وتابع: «عرضنا للمشاريع التطويرية يعكس التزامنا التام بضمان انسيابية حركة الرّكاب والطائرات وضمان أمن وسلامة العمليات الجوية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات بالمطار لنصل إلى مرتبة متميزة في قطاع المطارات والسفر، ونتطلع قدماً إلى الكشف عن أحدث مشاريعنا وخدماتنا المبتكرة بما يواكب الاتجاهات العالمية الناشئة، ونعمل ضمن استراتيجية شاملة لتطوير وتشغيل مطار الملك فهد الدولي، والتي تتضمن سلسلة من المشاريع التطويرية بمختلف بمراحلها الزمنية، حيث هناك عدة مشاريع منجزة وأخرى جاري تنفيذها أو تحت الترسية، تشمل تطوير مدارج ومواقف الطائرات وإعادة تأهيل نظام مناولة الأمتعة، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تطوير شامل للبنية التحتية وكافة المرافق بالمطار».

واستعرضت «داكو» بعض المشاريع الجديدة في قرية الشحن، حيث تستعد لتدشين المرحلة الثالثة من تطوير القرية التي ستشمل افتتاح منطقة الإيداع وإعادة التصدير التي يتوقع الانتهاء منها خلال الربع الرابع من 2019، فيما ستحوي المرحلة الرابعة منطقة الدعم اللوجستي التي تقدم حلولاً متنوعة للتوزيع والتخزين العام.

وتسعى قرية الشحن لأن تكون الأولى بين رصيفاتها في المنطقة، وأن تصبح مركزاً لوجستياً متطوراً يوفر كافة الوسائط المتعددة لجميع المؤسسات الداعمة ولمقدمي الخدمات اللوجستية المتنوعة.

الجدير بالذكر، أنه تمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من قرية الشحن، حيث تحتضن حالياً 7 شركات نقل سريع عالمياُ ومحلية مرخصة.