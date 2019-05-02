شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستقبل الحمدان.. ويؤكد الحاجة لفرع لمعهد الإدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، والوفد المرافق له.

وفي مستهل الاستقبال، نوَّه أمير المنطقة بالدعم غير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للخدمة المدنية وبرامجها للتنمية البشرية في المملكة.

وأكد الأمير فيصل بن نواف حاجة منطقة الجوف لإنشاء فرع لمعهد الإدارة العامة لخدمة المنطقة والمناطق الشمالية من المملكة، وإقامة دورات للموظفين لتطوير أداء عملهم وتأهيلهم بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها وأهدافها، ووضع خطط تُسهم في تطوير القوى البشرية وإعادة تأهيلها بما يتفق مع برنامج التحول الوطني 2020.

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من جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية, أن الوزارة تعمل على تمكين الجهات الحكومية ومنحها الصلاحيات مثل الاستقطاب والترقيات، وإعطائها مرونة في معالجة بعض الأمور حسب المتطلبات والاحتياج الفعلي.

ونوه بالجهود المبذولة من قِبل أمير منطقة الجوف لتطوير الخدمات وحرصه على العمل المشترك مع الوزارة لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية وتحقيق طموحات موظفي الخدمة المدنية.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني.