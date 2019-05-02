شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية: تشغيل 6 رحلات يومياً من وإلى مطار نجران الأثنين القادم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)تبدأ الخطوط السعودية اعتبارا من يوم (الاثنين) القادم 1 رمضان إعادة تشغيل رحلاتها من وإلى نجران بواقع (6) رحلات يوميا في الاتجاهين بين مطار نجران وكلٍّ من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الخطوط الجوية العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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