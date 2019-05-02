حافظات جديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام بـ 10,000 حافظة ماء زمزم جديدة بقواعدها، وذلك ضمن استعدادات الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلة بإدارة سقيا زمزم، ليصل عدد الحافظات المستخدمة نحو 25,000 حافظة يوميا, إضافة إلى تشغيل 650 مشربية رخامية و216 خزان استيل.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري، أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لتقديم وتسهيل الخدمات لمرتادي المسجد الحرام ومضاعفة العمل حتى يتمكن قاصدو بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، كما أن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله - بالحرمين الشريفين وتسخير الإمكانات كافة التي تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي، أن الحافظات الجديدة تتميز بجودتها العالية وتحافظ على برودة الماء ولا تتأثر بالظروف الجوية، وسيجري توزيعها على المواقع وداخل المصليات، كما يتم تقسيم حافظات ماء زمزم إلى "مبرد وغير مبرد" وتغطي جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية كافة.