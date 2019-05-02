، الحوثي يواصل استفزاز الجيش الوطني في الحديدة ،

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واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)؛ استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة؛ في أحدث خرق للهدنة التي أقرّها اتفاق السويد في المحافظة.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي قصفت مواقع الجيش الوطني في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.
وأضاف أن الميليشيا استخدمت في القصف، قذائف الهاون وسلاحي 12,7 و14,5، بالإضافة إلى الأسلحة الرشاشات المتوسطة والخفيفة.
وبيَّن "سبتمبر نت" أن الميليشيا استهدفت بقصفها المدفعي، مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
وبيَّن أن الميليشيا الانقلابية قصفت أيضًا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة، مواقع الجيش الوطني في مديرية التحيتا.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات إضافية من آلياتها وعناصرها، باتجاه خطوط التماس في مديرية التحيتا.
الحوثي يواصل استفزاز الجيش الوطني في الحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02
واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)؛ استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة؛ في أحدث خرق للهدنة التي أقرّها اتفاق السويد في المحافظة.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي قصفت مواقع الجيش الوطني في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.
وأضاف أن الميليشيا استخدمت في القصف، قذائف الهاون وسلاحي 12,7 و14,5، بالإضافة إلى الأسلحة الرشاشات المتوسطة والخفيفة.
وبيَّن "سبتمبر نت" أن الميليشيا استهدفت بقصفها المدفعي، مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
وبيَّن أن الميليشيا الانقلابية قصفت أيضًا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة، مواقع الجيش الوطني في مديرية التحيتا.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات إضافية من آلياتها وعناصرها، باتجاه خطوط التماس في مديرية التحيتا.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
06:46 PM
قصف مواقعه بمختلف أنواع الأسلحة
واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)؛ استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة؛ في أحدث خرق للهدنة التي أقرّها اتفاق السويد في المحافظة.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي قصفت مواقع الجيش الوطني في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.
وأضاف أن الميليشيا استخدمت في القصف، قذائف الهاون وسلاحي 12,7 و14,5، بالإضافة إلى الأسلحة الرشاشات المتوسطة والخفيفة.
وبيَّن "سبتمبر نت" أن الميليشيا استهدفت بقصفها المدفعي، مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
وبيَّن أن الميليشيا الانقلابية قصفت أيضًا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة، مواقع الجيش الوطني في مديرية التحيتا.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات إضافية من آلياتها وعناصرها، باتجاه خطوط التماس في مديرية التحيتا.
، الحوثي يواصل استفزاز الجيش الوطني في الحديدة ،
المصدر : الخليج 365
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