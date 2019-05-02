، كانت حالته حرجة.. فريق طبي بـ"أبها" للولادة والأطفال ينقذ حياة مولود ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشغيل غرفة عمليات جديدة بالمستشفى

تمكن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال، من إنقاذ حياة مولود "خديج"، تمت ولادته في الأسبوع الـ٢٦ من الحمل، وكان وضعه عند الولادة حرجًا جدًّا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير "عبدالعزيز بن يحيى آل شايع"، أن الفريق الطبي المعالج بإشراف الدكتور أحمد العامري، قام بتنويم الطفل بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ووضع الطفل على جهاز التنفس، ومن ثم عمل خطة علاجية متكاملة لمثل هذه الحالات، خاصة أن حالة الطفل كانت حرجة جدًّا؛ مما استدعى بقاءه بوحدة العناية لمدة ٣ أشهر، وخرج الطفل بعدها ولله الحمد بصحة جيدة بعد متابعة دقيقة لحالته.

من جانب آخر أوضح "آل شايع" أنه تم تشغيل غرفة عمليات جراحية جديدة في مستشفى أبها للولادة والأطفال؛ مما سوف يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة مع تقليص قوائم الانتظار.