، الإمارات: ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية ،

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اعتبرت الإمارات اليوم (الخميس)، أن "ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس" حيث يخوض قائد الجيش الليبي خليفة حفتر معركة لانتزاع السيطرة عليها من القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على "تويتر": "إن الأولوية في ليبيا هي التصدي للتطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في أزمة طال أمدها".
وأشار إلى أن "اتفاق أبوظبي أتاح فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، لكن في الوقت ذاته لا تزال ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي"، وفقاً لـ"رويترز".
وفي فبراير (شباط) الماضي، استضافت أبوظبي التي أبدت تأييدها لمساعي السلام محادثات بين رئيس الوزراء فائز السراج وبين "حفتر" اتفقا خلالها على ضرورة إجراء انتخابات عامة.
الإمارات: ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة الليبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02
اعتبرت الإمارات اليوم (الخميس)، أن "ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس" حيث يخوض قائد الجيش الليبي خليفة حفتر معركة لانتزاع السيطرة عليها من القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على "تويتر": "إن الأولوية في ليبيا هي التصدي للتطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في أزمة طال أمدها".
وأشار إلى أن "اتفاق أبوظبي أتاح فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، لكن في الوقت ذاته لا تزال ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي"، وفقاً لـ"رويترز".
وفي فبراير (شباط) الماضي، استضافت أبوظبي التي أبدت تأييدها لمساعي السلام محادثات بين رئيس الوزراء فائز السراج وبين "حفتر" اتفقا خلالها على ضرورة إجراء انتخابات عامة.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
06:25 PM
" قرقاش" لفت إلى أن الأولوية للتصدي للإرهاب
اعتبرت الإمارات اليوم (الخميس)، أن "ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس" حيث يخوض قائد الجيش الليبي خليفة حفتر معركة لانتزاع السيطرة عليها من القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على "تويتر": "إن الأولوية في ليبيا هي التصدي للتطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في أزمة طال أمدها".
وأشار إلى أن "اتفاق أبوظبي أتاح فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، لكن في الوقت ذاته لا تزال ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي"، وفقاً لـ"رويترز".
وفي فبراير (شباط) الماضي، استضافت أبوظبي التي أبدت تأييدها لمساعي السلام محادثات بين رئيس الوزراء فائز السراج وبين "حفتر" اتفقا خلالها على ضرورة إجراء انتخابات عامة.
، الإمارات: ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية ،
المصدر : الخليج 365
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